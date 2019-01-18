Родственники прокомментировали причастность погибших ко взрывам в Магнитогорске

В СМИ появилась информация о том, что ко взрывам в Магнитогорске могли быть причастны три человека — Махмуд Джумаев, Алишер Каимов и Альмир Абитов. Их родственники прокомментировали «Московскому комсомольцу» эти сообщения. При этом в Следственном комитете России (СКР) призвали не доверять версии о теракте.

По словам Олеси Антоненковой, жены Махмуда Джумаева, год назад супруг ушел в религию, а летом 2018-го оставил семью. Родственница Махмуда рассказала, что семья у мужчины положительная: мама учитель, папа архитектор, брат работает в службе спасения.

Материалы по теме Террористы ИГ взяли на себя взрыв в Магнитогорске Почему им не стоит верить и какие еще есть версии

В полиции города Ургут (Узбекистан), откуда родом Джумаев, сообщили, что СКР к ним за помощью не обращался. «Если происходит теракт, в котором замешаны граждане нашей страны, то к нам сразу приходит оповещение, мы собираем данные на подозреваемого. Ничего такого не было», — отметили в местном УВД.

По информации СМИ, второй якобы погибший в «Газели» 39-летний Альмир Абитов женат, воспитывает четырех детей. Отмечается, что после знакомства с Джумаевым он также погрузился в религию. Сводный брат Сабитова рассказал, что Альмир после взрыва дома пропал, а у его матери брали образец ДНК. О том, что мужчина погиб в маршрутке, им не сообщали.

Ранее 18 января стало известно, что ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ). В Управлении Федеральной службы безопасности России по Челябинской области заявили, что эта информация может быть вбросом.

В этот же день собственное расследование опубликовал проект «База» под руководством Никиты Могутина, ранее отвечавшего за Telegram-канал Mash. Челябинское издание 74.ru провело свое расследование одновременно с «Базой». Журналисты подтвердили со ссылкой на источники имена погибших в маршрутке, которые фигурируют в расследовании «Базы».

Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря 2018 года — при обрушении подъезда жилого дома на проспекте Карла Маркса погибли 39 человек. Основная версия причины случившегося — взрыв бытового газа. После осмотра завалов следователи объявили, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах обнаружено не было.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!