Ответственность ИГ за взрыв в Магнитогорске поставили под сомнение

Причастность террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) к взрыву в подъезде жилого дома в Магнитогорске поставили под сомнение. Пост в Facebook опубликовал руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.

По его словам, то, как заявление террористов было подано, не выглядит убедительно, из-за его лексики и подачи информации. «ИГ взяли на себя эту самую ответственность просто так, пользуясь разными слухами о произошедшем в России», — написал Мардасов.

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Он также отметил, что «информация в сообщении боевиков публикуется со ссылкой на "источник"», «При этом я не видел, чтобы появлялись фото и видео о присяге исполнителей перед атакой — пояснил он. — Как правило, именно это подтверждает текстовые сообщения ресурсов ИГ».

Мардасов также подчеркнул, «что такое было не раз в Афганистане, когда для поддержания бренда ИГ брало ответственность за акцию наряду с талибами».

18 января сообщалось, что «Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске.

В Управлении Федеральной службы безопасности России по Челябинской области посчитали, что информация о причастности террористов ИГ к взрыву может быть вбросом.

Подъезд жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился ранним утром 31 декабря. Погибли 39 человек. Основная версия причины случившегося — взрыв бытового газа.

Через несколько дней после ЧП, завершив осмотр завалов, следователи объявили, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах обнаружено не было.

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