Мигрант обвинил полицейских в пытках по делу о взрыве в Магнитогорске

Гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов, задержанный в Магнитогорске 16 января, пожаловался на пытки со стороны полицейских. Об этом в пятницу, 25 января, «Радио Азаттык» (киргизская служба «Радио Свобода») сообщила со ссылкой на супругу задержанного Халимахон.

По словам женщины, ее мужа избивали и пытали током. Он рассказал, что его заподозрили к причастности к взрыву в доме в Магнитогорске, показали фотографии неизвестных людей с бородами и выпрашивали их данные. Правозащитник Бахром Хамроев отметил, что в настоящее время Зайнабидинов находится в магнитогорском СИЗО №2.

Прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции задержанного в Киргизию, поскольку Зайнабидинов находится в международном розыске по делу о беспорядках в стране в июне 2010 года. Его жена объяснила, что после тех событий семья Зайнабидинова была вынуждена покинуть Киргизию.

18 января в СМИ появилась информация, что к взрывам в Магнитогорске могли быть причастны три человека — Махмуд Джумаев, Алишер Каимов и Альмир Абитов, один из них является гражданином Узбекистана. Их родственники прокомментировали «Московскому комсомольцу» эти сообщения. При этом в Следственном комитете России призвали не доверять версии о теракте.

Ранее в тот же день стало известно, что ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ). В Управлении ФСБ России по Челябинской области заявили, что эта информация может быть вбросом.

31 декабря в Магнитогорске при обрушении подъезда жилого дома на проспекте Карла Маркса погибли 39 человек. Основная версия причины случившегося — взрыв бытового газа. После осмотра завалов следователи объявили, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах обнаружено не было.

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