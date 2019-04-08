Появились подробности пожара на нефтеперерабатывающем заводе под Самарой

В Самарской области потушили пожар на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Минэнерго России.

По данным агентства, «нарушений технологического процесса» зафиксировано не было. Площадь пожара составила 180 квадратных метров, сообщил агентству представитель экстренных служб региона. По словам представителя завода, возгорание произошло на вспомогательном объекте.

Уточняется, что Новокуйбышевский завод масел и присадок входит в подразделение «Роснефти». Его ассортимент насчитывает около 100 наименований, продукция поставляется в большинство регионов России.

Ранее сообщалось, что на заводе произошел пожар, обстоятельства уточняются.

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