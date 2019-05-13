«Роснефть» добыла 71,7 миллиона тонн углеводородов в I квартале 2019 года

«Роснефть» по итогам I квартала 2019 года сохранила лидерство среди публичных нефтяных компаний по объему добычи нефти и жидких углеводородов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании. Добыча углеводородов за этот период составила 71,7 миллиона тонн в нефтяном эквиваленте или 5,9 миллиона баррелей в нефтяном эквиваленте в сутки, превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 3,4 процента.

За 3 месяца 2019 года компания добыла 57,6 миллиона тонн жидких углеводородов или 4,74 миллиона баррелей в сутки, превысив среднесуточный объем производства год к году на 3,9 процента. Ключевыми факторами роста стали - активное развитие новых крупных месторождений, высокие производственные показатели «Юганскнефтегаза», увеличение объемов добычи на других зрелых активах, таких как «Самаранефтегаз», «Няганьнефтегаз», «Варьеганнефтегаз».

В компании заявили, что «Роснефть» продолжает выполнение договоренностей по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+. При этом компания располагает существенным потенциалом по оперативному наращиванию добычи за счет гибкого подхода к управлению режимами эксплуатации скважин. В случае снятия внешних ограничений «Роснефть» способна обеспечить среднесуточную добычу жидких углеводородов в России на уровне более 4,8 миллиона баррелей к концу года.

В 1 квартале 2019 года рост коммерческой скорости бурения относительно аналогичного периода 2018 г. составил 1,2 процента по наклонно-направленным и 6,5 процента по горизонтальным скважинам. Проходка в эксплуатационном бурении за 3 месяца составила порядка 2,5 миллиона метров. Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки традиционно поддерживается на уровне не менее 50 процентов.

По итогам I квартала количество введенных в эксплуатацию скважин превысило 720 единиц. Число новых горизонтальных скважин было увеличено на 23 процента по сравнению с 2018 годом, а их доля в общем количестве выросла до 53 процентов. Количество горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта увеличилось на 25 процентов год к году и достигло 34 процентов от общего количества новых скважин.

В 1 квартале 2019 года добыча нефти на «Юганскнефтегазе» составила 17,4 миллиона тонн, что выше уровня аналогичного периода 2018 года на 1,3 процента. На Самотлорском месторождении удалось стабилизировать добычу после нескольких лет падения на 3-5 процента ежегодно.

Компания остается лидером российской нефтяной отрасли по запуску новых добычных проектов. В «Роснефти» ожидают, что в 2022 году объем добычи на новых проектах в России составит около 20 процентов от общей добычи жидких углеводородов компании.

Добыча газа в I квартале 2019 года составила 17,12 миллиарда кубических метров увеличившись на 1,5 процента по сравнению с уровнем 1 квартала 2018 года. За отчетный период на суше выполнено сейсмических работ методом 2Д в объеме превышающем 1 тысяч погонных километров, методом 3Д — в объеме более 4 тысяч квадратных километров. Успешность поисково-разведочного бурения на суше России составила 81 процент. В результате геологоразведочных работ открыто 8 новых залежей и 8 новых месторождений с запасами углеводородов по категории АВ1С1+B2С2 в объеме более 7 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте.

В I квартале 2019 года общий объем переработки на нефтеперерабатывающих заводах «Роснефти» составил 26,9 миллиона тонн, что ниже аналогичных показателей прошлого года на 2,5 процента. Снижение объемов переработки связано с проведением капитальных ремонтов и внеплановой частичной остановкой нескольких нефтеперерабатывающих заводов.

Розничные объемы реализации топлива компании «Роснефть» по итогам отчетного периода увеличились на 17,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Выручка от продаж сопутствующих товаров на автозаправочных станциях «Роснефти» выросла на 3 процента. В I квартале этого года «Роснефть» увеличила реализацию моторных топлив на внутреннем рынке до 7,2 миллиона тонн, что выше уровня I квартала прошлого года на 10,8 процента.