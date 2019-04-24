Эксперт прокомментировал фейк Reuters о «Роснефти»

Известный российский публицист и экономист Михаил Делягин прокомментировал «Ленте.ру» расследование международного агентства новостей Reuters о якобы имевшем место нарушении компанией «Роснефть» американских санкций против Венесуэлы, которая, по словам неназванных источников, проводила деньги от продажи нефти этой страны через Россию. По мнению эксперта, этим «так называемым расследованием» Reuters «пробило новое дно» и по сути признало, что «больше не является СМИ даже в сугубо формальной и извращенной системе координат Запада».

Михаил Делягин обратил внимание на отработанную в последние годы информационную технологию, когда все еще уважаемое некоторыми «по старой памяти» агентство «со ссылками на заведомо не называемые и точно не поддающиеся проверке источники, например, в спецслужбах, публикует обильно оснащенные душераздирающими подробностями обвинения в адрес неугодных США компаний». Затем против этих компаний вводятся санкции «на основании вполне голословных обвинений, откровенных фантазий и пресловутого "хайли лайкли". Уровень бреда при этом никого не интересует, так как знания лишь мешают сотрудникам "качественных медиа", ставших инструментом пропаганды и информационного насилия. Справедливости ради стоит отметить, что это касается далеко не только западных либеральных медиа, но и их российских контрагентов», —отметил Михаил Делягин.

По мнению публициста, у Reuters «коса нашла на камень: оклеветанная «Роснефть» опубликовала заявление, в котором доказательно зафиксировала, что некогда информационное агентство давно перестало быть СМИ, превратилось не более чем в орудие информационных диверсий, и его деятельность в этом качестве должна быть прекращена на территории России».

Михаил Делягин считает, что Reuters наглядно и четко продемонстрировало, что публикуемые им материалы являются плодом не безграмотности и ошибок, а сознательной лжи: оно не стало, — как сделал бы любой профессиональный журналистский коллектив в такой ситуации, — доказывать свою правоту и точность своих источников, не стало перепроверять их, что неминуемо потребовало бы времени и что стали бы делать непрофессиональные, но лично честные журналисты, а практически немедленно опубликовало путаное и невнятное заявление, в котором полностью дезавуировало предыдущий материал. «Это было возможно лишь в одном случае: если руководство агентства с самого начала прекрасно знало, что оно лжет, — и перепугалось перспективы лишиться российского пространства для сбыта своей дезинформации», — подчеркнул Михаил Делягин.

«Характер, стилистика и время выхода уже долго публикуемых им материалов по российской тематике позволяет предположить, что основой их являются материалы американских спецслужб, — причем как нашедшие, так и не нашедшие себе подтверждения, то есть простые выдумки, механизм продуцирования, которых так ярко раскрыл выдающийся сотрудник английской MI-6 Грэм Грин в "Нашем человеке в Гаване"», — отметил публицист.

По твердому убеждению эксперта, «фактическое подтверждение Reuters заведомо клеветнического характера своей деятельности, утратившей какую бы то ни было связь как с реальностью, так и с журналистикой, делает категорически необходимым полное прекращение разрушительной деятельности в России как этого агентства, так и уподобившихся ему инструментов лжи, дезинформации и провокаций».