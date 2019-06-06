Путин назвал идеальную для России цену нефти

Россия заинтересована в мировых ценах на нефть на уровне 60-65 долларов за баррель, заявил президент Владимир Путин, которого цитирует ТАСС.

«Полка где-то в районе 60-65 долларов за баррель нас вполне устраивает, у нас нет необходимости загонять туда наверх», — отметил Путин. По его словам, в не слишком высоких ценах на нефть заинтересована российская перерабатывающая промышленность.

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Также президент рассказал, что Россия намерена продолжать сотрудничество с ОПЕК (Организацией стран-экспортеров нефти), чтобы с помощью коллективных соглашений о сокращении добычи удерживать цены на достаточно высоком уровне. При этом вступать в организацию Москва по-прежнему не собирается.

Путин напомнил, что российский бюджет рассчитан на цену в 40 долларов за баррель. Все нефтегазовые доходы выше этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния.

На момент публикации цена фьючерса на баррель нефти марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE равнялась 61,1 доллара.

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