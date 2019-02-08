Российские нефтяники рекордно заработали

Российские нефтяные компании получили в 2018 году рекордную доналоговую прибыль, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Fitch.

По расчетам Fitch, в результате 30-процентного роста цен на нефть, 7-процентного обесценения рубля и более выгодных налоговых условий прибыль нефтяников до уплаты налогов в долларах и рублевом выражении выросла на 20-60 процентов в зависимости от компании.

Например, прибыль крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» за 2018 год выросла почти на 50 процентов. Этого удалось добиться благодаря соглашению ОПЕК+, его временное смягчение позволило России увеличить добычу нефти до рекордного уровня, отмечают аналитики.

По расчетам Fitch, рублевые цены на нефть в этом году останутся на уровне 2018-го, что позволит российским нефтегазовым компаниям сохранить свои высокие результаты.

По последнему прогнозу Еврокомиссии (ЕК), среднегодовая цена нефти Brent в 2019-2020 годах опустится до 61 доллара за баррель. Это значительно ниже осеннего прогноза ЕК, тогда ожидалось, что в 2019-м нефть марки Brent будет стоить 80,6 доллара за баррель, в 2020-м — 76,7 доллара за баррель. Снижение прогнозной цены объясняют ростом добычи в США и Канаде и снижением мирового спроса на нефть.

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