«Роснефть» сохранила лидерство по объему добычи нефти

«Роснефть» сохранила лидерство среди публичных нефтяных компаний по объему добычи нефти и жидких углеводородов. Добыча углеводородов в 2018 году составила 285,5 миллиона тонн нефтяного эквивалента, превысив уровень 2017 года на 1,3 процента. Это следует из пресс-релиза компании.

За 12 месяцев прошлого года «Роснефть» добыла 230,2 миллиона тонн жидких углеводородов, превысив среднесуточный объем производства 2017 года на 2,1 процента и установив новый отраслевой ориентир по добыче. Компания обеспечила основной прирост общероссийской суточной добычи нефти и газового конденсата: из более 180 тысяч баррелей прироста по России в целом в 2018 году более половины — доля «Роснефти».

По результатам 2018 года установлен новый рекорд в отрасли по суточной проходке бурения — 56 708 метров. Число новых введенных скважин было увеличено на 3,5 процента и составило свыше 3,4 тысячи единиц. Объем добычи трудноизвлекаемых запасов в 2018 году вырос на 15 процентов до 18,7 миллиона тонн, что более чем в 2 раза превышает показатели 2014 года. За прошедший год на залежи ТРИЗ пробурено более 820 скважин.

Добыча газа в 2018 году составила 67,26 миллиарда кубических метров. «Роснефть» сохраняет планы увеличить добычу газа к 2022 году до уровня выше 100 миллиардов кубометров.

Доказанные запасы углеводородов «Роснефти» на конец 2018 года увеличились на 4 процента до 41 миллиарда баррелей в нефтяном эквиваленте, коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов составил 173 процента. Обеспеченность компании доказанными запасами углеводородов по классификации SEC составляет более 20 лет.

За 12 месяцев текущего года переработка сырья в компании выросла на 2,8 процента относительно 2017 года до 103,3 миллионов тонн. Общий объем нефтепереработки с учетом зарубежных предприятий в 2018 года вырос на 2 процента и составил 115 миллиона тонн. По итогам 2018 года нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» нарастили объем производства автомобильных топлив на 2 процента до 39,1 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По итогам 2018 года «Роснефть» увеличила оптовые поставки моторного топлива (бензина класса Евро-5 и дизеля) на российский рынок на 5 процентов — до 28,7 миллиона тонн. Розничные объемы реализации топлива «Роснефти» по итогам 2018 года увеличились на 16 процентов. Выручка от продаж сопутствующих товаров на АЗС «Роснефть» за прошедший год выросла на 6 процентов. Выручка от деятельности кафе за 2018 г. выросла на 14 процентов к уровню 2017 года.