«Роснефть» оказалась самым нагруженным налогоплательщиком России, уровень фискальной нагрузки которой оценили в 83 процента. К такому выводу пришли «Ведомости», а распоряжение которых попала методика оценки фискальной нагрузки на разные отрасли, подготовленная Минэкономразвития РФ.

На основании данной методики была оценена фискальная нагрузка 26 компаний из разных отраслей — ТЭКа, транспорта, информации и связи, горнодобывающей промышленности, автопрома и энергетики. Ожидаемо, что самой высокой нагрузка оказалась у предприятий топливо-энергетического сектора, ниже всего — в автопроме.

В основу методологии Минэкономразвития закладывает принцип сложения всех налоговых платежей компании с ее расходами на услуги естественных монополий, а затем деление полученной суммы на на добавленную стоимость, которую создает предприятие, за вычетом амортизации. При этом добавленная стоимость рассчитывается как операционная выручка минус операционные расходы.

Как отмечает издание, документ был подготовлен в конце 2018 года и направлен для рассмотрения и обсуждения в Минэнерго, Минпром, Минфин и администрацию президента. По мнению журналистов «Ведомостей», обсуждение данной методики может закончиться ростом налоговых платежей для бизнеса, а следующим шагом может стать выравнивание фискальной нагрузки для различных отраслей.

В августе 2018 года помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять у 14 крупнейших металлургических, химических и нефтехимических компаний около 500 миллиардов рублей сверхдоходов. Предложение помощника президента подверглось жесткой критике со стороны бизнеса, однако в итоге стороны пришли к компромиссу — компании согласились добровольно участвовать в приоритетных государственных проектах, однако уровень расходов вырос с уровня сотен миллиардов до триллионов.

24 октября 2018 у вице-премьера Дмитрия Козака состоялось совещание с представителями нефтяных компаний, на котором было принято решение проверить налоговую нагрузку на все «предприятия отраслей промышленности России в зависимости от доли добавленной стоимости в создаваемой ими продукции». В ходе совещания представители отрасли обратили внимание вице-премьера на то, что их компании платят больше НДПИ, чем угольные или калийные предприятия.