Добыча газа на ближневосточном проекте Zohr выросла до 12 миллиардов кубометров

Объем газа, добытого в 2018 году на ближневосточном проекте Zohr, который разрабатывается консорциумом в составе Eni, «Роснефти», BP и Mubadala Petroleum совместно с египетскими нефтегазовыми компаниями, составил 12,2 миллиарда кубометров. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Во втором полугодии 2018 года добыча увеличилась почти в 4 раза по сравнению с показателем за первое полугодие (3,1 миллиарда кубометров).

Освоение месторождения, которое было запущено в декабре 2017 года, идет опережающими темпами. В 2018 году мощности проекта Zohr были увеличены в соответствии с планом развития и соглашением о продаже газа с 11,3 миллиона кубометров (400 миллионов кубических футов) до нынешних 56,6 миллиона кубометров газа в сутки (2 миллиарда кубических футов).

До конца 2019 года планируется нарастить объем добычи газа на месторождении до проектных мощностей — 76 миллионов кубометров в сутки.

В сообщении отмечается, что проекты на Ближнем Востоке являются одним из стратегических направлений развития «Роснефти». Участие в разработке уникального добывающего актива Zohr совместно с сырьевыми корпорациями и стратегическими партнерами укрепляет позиции российской компании и позволяет развить свои компетенции в освоении шельфовых месторождений.