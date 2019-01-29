Розничные продажи «Роснефти» выросли на 16 процентов

В 2018 году «Роснефть» увеличила розничную продажу топлива на 16 процентов по сравнению с 2017 годом, говорится в сообщении на сайте компании.

При этом выручка от продаж сопутствующих товаров в сети автомобильных заправок «Роснефти» в 2018 году также увеличилась на 6 процентов.

В компании отмечают, что росту розничных продаж содействуют политика «Роснефти» по привлечению новых контрагентов и расширению ассортимента розничной сети, а также реализация программ лояльности, действующих в 58 регионах РФ (более 10 миллионов участников).

В «Роснефти» также считают, что одним из импульсов роста розницы в 2018 году оказался выход в продажу нового фирменного топлива Pulsar, получившего премию «Товар года» в номинации «Самая популярная новинка года». Компания также представила в 2018 году высокооктановое топливо Pulsar 100, топливо Евро 6 и новую линейку моторных топлив, выработанных по технологии Active (реализуются в сети BP в России).