«Роснефть» построила корпус завода винто-рулевых колонок для «Звезды»

«Роснефть» и General Electric на совместном предприятии «Сапфир» завершили строительство корпуса здания завода винто-рулевых колонок и приступили к работам по монтажу инженерных коммуникаций, силового электрооборудования, наладке технологического процесса, а также к закупкам оснастки и необходимых инструментов. Об этом «Роснефть» сообщает на своем официальном сайте.

В компании отмечают, что параллельно со строительством производственных мощностей идет процесс обучения персонала.

Основной задачей «Сапфира» является локализация производства винто-рулевых колонок и систем электродвижения судов на территории судоверфи «Звезда» в Приморском крае. Завод позволит удовлетворить потребности в данном оборудовании для судов различного класса, включая газовозов высокого ледового класса.

В январе сообщалось о том, что портфель заказов Судостроительного комплекса «Звезда» во втором полугодии 2018 года вырос на 42 процента, и в настоящее время содержит контракты на производство 37 судов.

«Роснефть» разместила заказов на 26 судов. В их числе: 12 танкеров-челноков ледового класса Arc6 и Arc7, четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, 10 танкеров класса «Афрамакс». Для «Газпрома» будет построено пять судов. Среди них: три судна-снабжения, одно судно для перевозки буровых бригад и одно многофункциональное судно обслуживания морского добычного комплекса.