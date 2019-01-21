В индийское НПЗ «Роснефти» инвестируют 850 миллионов долларов

В ходе реализации первого этапа программы развития НПЗ «Вадинар» (входит в Nayara Energy, 49,13 процента акций которой принадлежит «Роснефти») будут построены установки, производящие до 450 тысяч тонн полипропилена в год. Общий объем инвестиций составит 850 миллионов долларов, сообщили «Ленте.ру» в российской нефтяной компании. Соответствующий меморандум был подписан сегодня, в ходе встречи премьер-министра Индии Нарендра Моди с топ-менеджментом «Роснефти».

В компании также отметили, что окончательное решение о реализации проекта будет принято в течение 2019 года.

В «Роснефти» также рассказали о том, что уже сейчас НПЗ «Вадинар» является вторым в Индии по объемам переработки, а по уровню технологической сложности входит в десятку лучших заводов мира. Nayara Energy владеет 4,8 тысячи заправок и глубоководным портом, который позволяет принимать сверхкрупные танкеры. Таким образом «Роснефть» получила доступ не только на растущий на 8 процентов в год крупный региональный рынок, но и укрепила позиции во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В пресс-службе также рассказали о том, что дочернее подразделение компании — Rosneft Deutschland GmbH в январе 2019 года приступила к прямым продажам в Западной Европе нефтепродуктов, которые производятся на трех немецких НПЗ компании. Всего за последние семь лет «Роснефть» поставила в Германию 132 миллионов тонн нефти на сумму более 75 миллиарда евро, обеспечив около четверти импорта нефти этой страны.

«В течение пяти лет "Роснефть" направит совокупно 600 миллионов евро на модернизацию своих немецких НПЗ, из них 300 миллионов евро уже выделены», — отметил в данной связи глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его мнению, опора на два крупных центра нефтепереработки в Европе и в Азии позволила компании стать заметным игроком на рынке нефтепродуктов всего Евразийского континента и дала возможность достичь максимальной маржинальности при реализации нефтепродуктов собственного производства.

