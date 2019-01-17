«РН-Юганскнефтегаз» установил рекорд годовой добычи нефти

Объем годовой добычи нефти крупнейшего нефтегазодобывающего дочернего общества «Роснефти» ООО «РН-Юганскнефтегаз» в 2018 году впервые в новейшей истории России превысил 70 миллионов тонн. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Кроме того, в конце года «РН-Юганскнефтегаз» установил также рекорд суточной добычи за всю историю своей деятельности с 1964 года — 197,5 тысячи тонн нефти в сутки.

В сообщении отмечается, что высокие производственные показатели «РН-Юганскнефтегаз» являются результатом эффективной работы всей компании, строительства новых скважин и ввода новых производственных мощностей, применения передовых технологий, а также наращивания ресурсной базы.

В 2018 году предприятие ввело 369 новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП). Общее их количество с учетом зарезок боковых горизонтальных стволов с МГРП достигло 500 скважин в год. Суммарное количество операций гидроразрыва пласта составило около 5,5 тысячи.

Важным направлением в работе «РН-Юганскнефтегаза» стала интенсификация разработки трудноизвлекаемых запасов, хотя ранее бурение скважин на таких участках не считалось рентабельным. Предприятие также применяет различные технические решения для повышения эффективности эксплуатации горизонтальных скважин.

В сообщении отмечается, что сильные производственные показатели «РН-Юганскнефтегаза» подтверждают правильность стратегии «Роснефти» по применению новых технологий, развитию собственного сервиса, вводу в разработку залежей ТРИЗ и увеличению добычи на зрелых месторождениях. Также достигнутые результаты демонстрируют высокие компетенции персонала и технологические возможности всей компании.

На долю «РН-Юганскнефтегаза» приходится около 30 процентов всей добычи «Роснефти». Накопленная добыча предприятия с начала деятельности превысила 2,3 миллиарда тонн нефти.

