Эксперты позитивно оценили потенциальное увеличение капзатрат «Роснефти»

Совет директоров «Роснефти» рассмотрел план на 2019-2020 годы, который, в частности не исключает роста капитальных вложений до 1,2-1,3 триллиона рублей, в целях реализации ресурсного потенциала компании и в связи с плановым запуском в ближайшие два года новых масштабных проектов. Об этом компания сообщила в пятницу, подчеркнув при этом, что рост капвложений будет временным. Аналитики рынка в целом позитивно оценили данную новость.

«"Роснефть" ранее уже заявляла, что повысит capex по сравнению с 2017 годом», — напоминает старший аналитик по нефтегазовому сектору компании «АТОН» Александр Корнилов. «Несмотря на заключение нового соглашения ОПЕК+ (сделка по ограничению добычи нефти — прим. «Ленты.ру»), «Роснефть» старается максимально распланировать свои инвестиции. Тем более, что пока сделка заключена лишь д оконца первого полугодия 2019 года», — подчеркнул эксперт, отметив при этом, что основной упор «Роснефть» делает на upstream-сектор. Главные проекты, намеченные для инвестиций, расположены в Восточной Сибири: Юрубчено-Тохомское месторожждение, Таас-Юрях и Верхнечонский нефтегазовый проект. «Но не стоит забывать и о газовом секторе. Планы по выходу на 100 миллирдов кубометров добычи к 2020 году никуда не делись, и в производство газа "Роснефть" инвестирует достаточно активно», – отмечает Корнилов.

По словам аналитика, при текущей цене на нефть все эти проекты окупаемы. Что же касается заявленных капвложений, 1,2-1,3 триллиона рублей — это максимальная планка. «Исторически "Роснефть" заявляет больше, чем тратит», — указывает Корнилов. «Дойдут ли реальные затраты до заявленного уровня будет зависеть от того, продлят ли сделку ОПЕК+ после первого полугодия 2019 года», — говорит он.

Старший аналитик БКС-Капитал Сергей Суверов также отмечает, что заявленная сумма капвложений является лишь потенциальной. При этом, по словам эксперта, «Роснефть» инвестирует в прибыльные проекты, и в результате эти инвестиции окажут позитивное влияние на российскую экономику в целом. «Основная проблема сейчас — именно недостаток инвестиций», — поясняет Суверов. «Вложения "Роснефти" будут способствовать экономическому росту», — считает эксперт. Что касается самой компании, капвложения создадут потенциал для долгосрочного роста капитализации, говорит Суверов. При этом, по словам эксперта, особенно важно, что не будет негатива для инвесторов, так как дивидендная политика «Роснефти» уже определена и не изменится.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в пятницу отметил, что с момента одобрения стратегии, состоявшегося в конце 2017 года капитализация «Роснефти» выросла более чем на 40 процентов. По итогам текущего года капитальные вложения «Роснефти» должны составить 900 миллиардов рублей, об этом в начале ноября говорил первый вице-президет компании Павел Федоров. В 2017 году капзатраты составили 922 миллиарда рублей, таким образом, в 2018 году этот показатель будет снижен на 2,4 процента.