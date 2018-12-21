Лидерство в технологиях сочли главным фактором конкурентоспособности «Роснефти»

Программы, которые сегодня реализует «Роснефть», — «цифровое месторождение», «цифровой завод», «цифровая цепочка поставок», «цифровая АЗС» позволят компании не только перейти на новый уровень управления бизнес-процессами, но и увеличить надежность и экономичность производств. Об этом заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, выступая на прошедшем накануне заседании технологического совета компании.

В ходе заседания технологического совета, цель которого — содействие в реализации стратегии развития компании в области технологий и инноваций, был утвержден план работы на 2019 год. Кроме того, участники встречи обсудили вопросы цифровизации производства, развития сервиса высокотехнологичных геофизических исследований и разработки скважин.

Игорь Сечин напомнил собравшимся о том, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин говорил о необходимости создания в России собственных цифровых платформ, на базе которых будут реорганизованы производственные процессы. Также президент отметил важности разработки ключевых технологий и решений, в частности, для освоения Арктики, для создания новых систем в энергетике. «Я полностью разделяю это мнение», — заявил глава «Роснефти».

Технологический совет создан в соответствии со Стратегией «Роснефть-2022», одним из ключевых элементов которой является развитие технологического потенциала, поскольку именно технологическое лидерство компания считает ключевым фактором конкурентоспособности на энергетическом рынке.«Я глубоко убежден в том, что технологические вызовы являются ключевыми как для нефтяной отрасли, так и для энергетики в целом», — подчеркнул Игорь Сечин.

Он также отметил, что технологический совет в первую очередь, призван проводить экспертизу перспективных технологий и осуществлять контроль за их эффективным внедрением. Совет будет анализировать все значимые инициативы и бизнес-проекты, связанные с внедрением передовых технологий разведки, добычи и переработки углеводородов.

Сегодня реализация технологической политики «Роснефти» проходит при участии 29 научно-исследовательских и проектных институтов, в которых работает более 13,5 тысячи человек.

По словам ведущего эксперта Союза нефтегазопромышленников России Рустама Танкаева, нефтегазовая промышленность сегодня является одной из наиболее высокотехнологичных отраслей. «Это прекрасно видно на примере «Роснефти» — крупнейшей по добыче и запасам нефтяной компании мира, которая переходит постепенно к цифровому управлению технологическими процессами, создает новые материалы за счет управления свойствами веществ на молекулярном и субмолекулярном уровне», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что в 2018 году «Роснефть» инициировала разработку более 20 инновационных проектов, и до конца года будет получено более 640 патентов. Компания ведет исследования по всем производственным направлениям: от геологического анализа недр до разработки востребованных коммерческих продуктов нефтегазопереработки и нефтегазохимии.

