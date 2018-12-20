На трассе Москва — Рязань открылась АЗК BP нового формата

На трассе Москва — Рязань открылся первый автозаправочный комплекс (АЗК) нового формата российской сети BP, оператором которой выступает «Роснефть». Об этом сообщили в российской нефтяной компании, отметив при этом, что основное отличие нового формата заключается в компактности комплекса и расширенном ассортименте кафе.

В «Роснефти» также рассказали о том, что АЗК нового формата станет новым направлением развития сети ВР в России, так как они рассчитаны специально под оживленные трассы, удобны для жителей крупных городов и легче размещаются в плотной городской застройке.

Предполагается, что в ближайшие три года расширение сети за счет АЗК нового формата будет осуществляться в основном в крупных городах Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и на Юге России. Кроме того, в целях развития сети планируется точечно строить трассовые многофункциональные АЗК.

Розничная сеть BP насчитывает 122 МАЗК, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Смоленске, Пскове и Великом Новгороде. «Роснефть» владеет и управляет розничной сетью BP в России, используя товарные знаки ВР по лицензии BP p.l.c.