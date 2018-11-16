На Алтае главного борца с коррупцией арестовали за взятку

Начальника антикоррупционного управления ГУ МВД по Алтайскому краю полковника Вадима Надвоцкого и его коллегу, бывшего сотрудника полиции арестовали по подозрению в получении взятки в пять миллионов рублей. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщается в TamTam-канале Следственного комитета России.

По версии следствия, полковник Надвоцкий при посредничестве полицейского Евгения Гречишкина получили деньги от предпринимателя за прекращение проверок возглавляемых бизнесменом предприятий.

В отношении них были возбуждены уголовные дела о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

15 ноября сообщалось, что в Рязани передано в суд дело бывшего начальника колонии, попавшегося на получении взяток от заключенных. По версии следствия, он брал от 5 до 100 тысяч рублей за подготовку материалов для условно-досрочного освобождения (УДО) заключенных, замену не отбытой части срока более мягким видом наказания, а также за пронос на территорию ИК запрещенных предметов.

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