Сибиряка поймали на взятках за устройство в армию по контракту

В Забайкальском крае суд приговорил к трем с половиной годам условного срока мужчину, который за взятки трудоустраивал желающих проходить военную службу по контракту. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Как сообщили в ФСБ, 52-летний Альберт Гасанов находил желающих проходить службу по контракту в Вооруженных силах России, а затем за взятки в 50-100 тысяч рублей предлагал помощь с трудоустройством. При этом, по словам Гасанова, он использовал связи в кадровом подразделении Восточного военного округа. За год при его посредничестве были трудоустроены семь человек.

Центральный районный суд Читы признал Гасанова виновным в посредничестве во взяточничестве. И, с учетом признания вины и полного раскаяния, приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

2 ноября в Забайкалье осудили бывших руководителей стройкомплекса, обвиняемых во взяточничестве. Их уличили в получении миллионных «откатов» при заключении государственных контрактов, в том числе на строительство домов потерпевшим от стихийных пожаров.

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