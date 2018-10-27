Пытавшегося сбежать из России башкирского зампрокурора отправили под арест

Басманный суд Москвы арестовал до 26 декабря бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, который обвиняется в получении взятки. Об этом в субботу, 27 октября, сообщает РИА Новости.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Горбунову меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал судья Артур Карпов.

Ранее, 26 октября, стало известно, что Горбунов после возбуждения в отношении него уголовного дела пытался выехать из России и был задержан следователями в аэропорту Шереметьево.

Горбунов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). Вторым фигурантом дела стал заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкирии Артур Шаретдинов.

По данным следствия, в 2017 году Горбунов и Шаретдинов через посредников получили от первого замглавы администрации Уфы взятку в 10 миллионов рублей. За эти деньги республиканская прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

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