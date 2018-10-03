Верховный суд смягчил приговор бравшему взятки полковнику СК

Верховный суд России смягчил приговор бывшему заместителю руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета России Александру Ламонову, осужденному к пяти годам заключения за получение взятки, передает РИА Новости.

«Судебная коллегия определила приговор Мосгорсуда изменить, исключив назначение дополнительного наказания в виде штрафа. В остальном приговор оставить без изменений», — гласит решение суда. Речь идет о штрафе в размере 32,5 миллиона рублей.

Пятилетний срок заключения оставлен в силе, жалоба защиты в этой части отклонена.

Заседание проходило в закрытом режиме, дело имеет гриф «секретно».

Дело полковника Ламонова было рассмотрено Мосгорсудом в особом порядке, то есть с его полным признанием вины и без исследования доказательств по делу. Как установил суд, он получил взятку от бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец) — приближенного вора в законе Шакро Молодого (Захарий Калашов).

Изначально Ламонову вменяли получение взятки от самого Шакро, но впоследствии это обвинение с него сняли. Полковник заключил сделку со следствием.

Бывший начальник Ламонова — руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко был осужден по этому же эпизоду к 13 годам заключения, а бывший замглавы московского управления СКР Денис Никандров, также заключивший сделку со следствием, получил 5,5 года в колонии строгого режима. Он сдал ФСБ и Генпрокуратуре своего начальника Александра Дрыманова. За это Никандров сохранил имущество от конфискации, избежал 65-миллионного штрафа и сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

В деле о взятках в СКР также фигурируют бывший глава столичного управления ведомства Александр Дрыманов, который был арестован 17 июля, и бывший начальник управления СКР по ЦАО Алексей Крамаренко, находящийся под арестом.

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