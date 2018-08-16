Назван срок выхода на свободу осужденного за взятки генерала Никандрова

Осужденный за взятку бывший заместитель руководителя московского управления Следственного комитета России (СКР) Денис Никандров может выйти на свободу через 19 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Капустина.

«Если приговор вступит в силу, то наш подзащитный сможет через один год и семь месяцев просить об условно-досрочном освобождении. И выйти на свободу, если ходатайство будет удовлетворено», — сказал адвокат. Сторона защиты также заявила о намерении подать апелляционную жалобу на решение суда.

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Ранее 16 августа сообщалось, что Мосгорсуд приговорил Никандрова к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима и постановил лишить его звания генерал-майора юстиции.

В начале марта арестованный за взятку от представителей криминального мира Никандров признался в даче взятки своему начальнику Александру Дрыманову. В рапорте сотрудника следственного управления ФСБ говорилось, что замглавы московского главка СКР передал начальнику банковскую карту, принадлежащую латвийскому банку, в качестве благодарности за получение должности и покровительство по службе.

В сентябре 2017 года стало известно о возбуждении дела о взятке в 500 тысяч долларов в отношении руководителя УСБ СКР Максименко и его заместителя Александра Ламонова. Следователи считают, что Максименко, Ламонов и Никандров получили взятку от лидера преступного мира России, вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) за освобождение его подручного Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец из СИЗО.

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