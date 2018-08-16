Бывший замглавы столичного главка СКР Никандров сел за взятки

Мосгорсуд приговорил к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима бывшего заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по столице Дениса Никандрова за взяточничество. Об этом в четверг, 16 августа, сообщает агентство «Москва».

«Суд постановил признать Никандрова виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев колонии строгого режима, а также лишить его звания генерал-майора юстиции», — огласил решение судья Андрей Росновский.

В ходе прений сторон государственный обвинитель Игорь Потапов попросил суд назначить Никандрову наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 65 миллионов рублей.

6 марта сообщалось, что Никандров, арестованный за взятку от представителей криминального мира, признался в даче взятки своему начальнику Александру Дрыманову.

12 сентября прошлого года стало известно о возбуждении в отношении руководителя УСБ СКР Максименко и его заместителя Александра Ламонова уголовного дела о взятке в 500 тысяч долларов.

По версии следствия, Максименко, Ламонов и Никандров получили взятку от лидера преступного мира России, вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) за освобождение его подручного Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец из СИЗО.

20 апреля Максименко был приговорен к 13 годам строгого режима. 26 июля Ламонов получил пять лет колонии строгого режима. По делу о получении взятки за Итальянца также проходит бывший руководитель столичного главка СКР, начальник Никандрова Александр Дрыманов, он арестован.

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