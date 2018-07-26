Полковник СКР получил пять лет строгого режима за взятку

Бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) полковника Александра Ламонова приговорили к пяти годам строгого режима за получение взятки. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Суд приговорил: признать Ламонова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("получение взятки в особо крупном размере"), и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — объявил судья Андрей Суворов. Также Ламонову назначили штраф однократной суммы полученной им взятки — около 32 миллионов рублей, он лишен звания полковника юстиции.

Ламонов обвинялся в получении взятки от бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, приближенного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Дело рассматривалось в закрытом режиме. Полковник заключил сделку со следствием, полностью признал вину.

Дело против Ламонова было выделено в отдельное производство из дела в отношении бывшего главы управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, осужденного на 13 лет.

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