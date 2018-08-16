Осужденный за взятку Никандров «засветил» французский дом высокой моды

Бывший заместитель руководителя московского управления Следственного комитета России Денис Никандров надел футболку французского бренда Balmain на оглашение приговора по делу о получении взятки, передает Telegram-канал журналистки Екатерины Винокуровой.

«Никандров пришел на суд в Balmain (дико дорогой бренд), ну то есть он на деньгах просто спит», — говорится в сообщении

Люксовую футболку подсудимого оценил и Telegram-канал 112.

«На приговор как на праздник: в поло BALMAIN. Ну, если кто не в курсе, французский бренд, цена футболочки с принтом от 25 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

Ранее 16 августа Мосгорсуд приговорил Никандрова к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима за получение взятки от предпринимателей за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец, подручного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

Никандрова также лишили звания генерал-майора юстиции. При этом судья не стал накладывать на него штраф в размере 65 миллионов рублей, на котором настаивал прокурор.

По версии следствия, Никандров вместе с главой управления собственной безопасности СК Михаилом Максименко, его заместителем Александром Ламоновым получили 500 тысяч евро от представителей криминального мира.

В ходе расследования Никандров заключил сделку со следствием и просил рассмотреть дело в особом порядке, предусматривающем минимальное наказание с полным признанием вины, без исследования доказательств и допроса свидетелей. В обмен он дал показания против своего начальника — руководителя управления СК по Москве Александра Дрыманова, заявив, что тот тоже получал деньги. На основе этих показаний Дрыманова арестовали.

Ламонов также пошел на сотрудничество со следствием. Он был осужден на пять лет колонии строгого режима и оштрафован на 32 миллиона рублей с лишением звания полковника юстиции.

20 апреля Максименко, настаивавший на своей невиновности, был приговорен к 13 годам строгого режима, штрафу в 165 миллионов рублей и лишением звания полковника.

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