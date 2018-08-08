Полковнику-коррупционеру из СК предъявят новые обвинения

Бывшему начальнику Управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Михаилу Максименко вскоре предъявят новые обвинения в коррупции, передает Русская служба ВВС со ссылкой на два источника, знакомых с материалами дела.

По их данным, один эпизод получения взятки касается вознаграждения за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). За это Максименко был уже осужден. Его признали виновным в получении 500 тысяч евро от бизнесмена Олега Шейхаметова. Выяснилось, что Максименко получал деньги еще от одного человека, который также добивался свободы для Итальянца.

Второе обвинение — это взятка в виде внедорожника Jeep Wrangler стоимостью около 1,5 миллиона рублей. Как утверждает ВВС, Максименко получил автомобиль от крупного девелопера Дмитрия Смычковского, но за какие именно услуги, не уточняется.

20 апреля Мосгорсуд приговорил полковника СКР Максименко к 13 годам строгого режима. Ему также был назначен штраф 165 миллионов рублей с лишением звания. Также суд запретил Максименко на протяжении трех лет занимать должности в силовых структурах.

Второй фигурант дела о коррупции в СК — Александр Ламонов, бывший заместитель Максименко получил пять лет и штраф 32 миллиона рублей. Его также лишили звания полковника юстиции. Он заключил сделку со следствием.

На сотрудничество с правоохранителями также пошел бывший замглавы столичного управления СК Денис Никандров, который, как считает ФСБ, тоже участвовал в коррупционной цепочке. Его должны вскоре судить.

По делу о получении взятки за Итальянца проходит бывший руководитель столичного СК Александр Дрыманов, он арестован. Бывший начальник управления СКР по ЦАО Алексей Крамаренко, который также был взят под стражу.

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