Попавшиеся на взятках офицеры СКР сдали друг друга

Осужденный за взятку бывший заместитель руководителя московского управления Следственного комитета России (СКР) Денис Никандров сдал ФСБ и Генпрокуратуре своего начальника Александра Дрыманова. За это он сохранил имущество от конфискации, избежал многомиллионного штрафа и сможет претендовать на условно-досрочное освобождение, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что Никандров, оказавшись в СИЗО, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, в рамках которого признал свою вину и рассказал о коррупционной схеме Дрыманова. При этом источники газеты отмечают, что замглавы московского СК лишь подтвердил сведения, собранные ФСБ, а его начальник Дрыманов «предоставил следствию не менее ценную информацию, чем заключивший сделку Никандров».

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Отмечается, что бывший глава СК по Москве первым дал показания против своего заместителя, после чего арестованный Никандров ответил ему тем же. По словам еще одного источника, обоих генералов опередил бывший заместитель руководителя управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов — оказавшись под арестом по своему эпизоду, он признался в передаче другой взятки своему начальнику Михаилу Максименко и рассказал о коррупционной схеме в СКР по Москве, к которой не имел непосредственного отношения.

Ранее 16 августа Мосгорсуд приговорил Дениса Никандрова к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Позже его адвокат сообщил, что бывший замглавы СКР сможет попросить об условно-досрочном освобождении через год и семь месяцев.

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Начальник Никандрова Александр Дрыманов арестован. Ему инкриминируются два эпизода взяточничества — крупного и особо крупного размера. Судебное заседание по его делу проходило в закрытом режиме.

Полковник Александр Ламонов 26 июля приговорен к пяти годам строгого режима за получение взятки. Его дело было выделено в отдельное производство из дела в отношении Михаила Максименко.

Бывший начальник управления СКР по ЦАО Алексей Крамаренко был также взят под стражу по делу о получении взятки от криминального авторитета.

20 апреля Мосгорсуд приговорил Максименко к 13 годам строгого режима по делу о взятках, назначил ему штраф в 165 миллионов рублей и лишил звания полковника.

О деле в отношении руководителя УСБ СКР Максименко и его заместителя Александра Ламонова стало известно в сентябре 2017 года. Следователи считают, что Максименко, Ламонов и Никандров получили взятку от лидера преступного мира России, вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) за освобождение его подручного Андрея Кочуйкова (прозвище Итальянец) из СИЗО.

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