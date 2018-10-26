Первого заместителя прокурора Башкирии задержали при попытке сбежать из России

Первый заместитель прокурора Республики Башкортостан, государственный советник юстиции третьего класса (генерал-майор) Олег Горбунов пытался выехать из России после возбуждения в отношении него уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России в аэропорту Шереметьево эта попытка была пресечена, в ближайшее время Горбунову будет предъявлено обвинение, и следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте», — заявила Петренко.

По ее словам, Олег Горбунов и заместитель начальника управления Республиканской прокуратуры Артур Шаретдинов в 2017 году через посредников получили от первого замглавы администрации города Уфа взятку в 10 миллионов рублей. За эти деньги республиканская прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

В отношении Горбунова и Шаретдинова возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору» (ч.6 ст.290 УК РФ)

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