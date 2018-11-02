Руководители стройкомплекса Забайкальского края отправлены в колонию за взятки

Бывшие руководители Забайкальского стройкомплекса осуждены за получение «откатов» при заключении государственных контрактов, в том числе на строительство домов потерпевшим от стихийных пожаров. Как сообщил «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета Егор Марков, за два года работы Геннадий Литвинцев, Константин Выжлов и Максим Майоров получили почти 18,5 миллиона рублей.

«С марта 2014-го по май 2016 года обвиняемые достигли соглашений с взяткодателями на получение откатов на общую сумму более 50 миллионов рублей, но успели получить лишь часть взяток на сумму около 18,4 миллиона рублей. В связи с уходом губернатора края [Константина] Ильковского в отставку, они немедленно уволились из ГКУ "Служба единого заказчика Забайкальского края" и покинули регион. Задержаны все трое были оперативниками ФСБ в декабре 2016 года», — уточнил Марков.

Приговором Центрального суда города Читы в пятницу, 2 ноября, бывшему директору «Службы единого заказчика» Литвинцеву назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в сумме 60 миллионов рублей. Он также лишен государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Главный инженер Выжлов проведет в колонии строгого режима 11,5 лет и заплатит штраф в сумме 24 миллиона рублей.

Заместителю директора «Службы единого заказчика» Максиму Майорову, заключившему соглашение со следствием, мерой наказания избран штраф в размере 4 миллионов рублей.

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