Освобождавший зеков за взятки российский тюремщик пошел под суд

В суд направлено дело в отношении бывшего начальника отряда исправительной колонии №2 (ИК-2) управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Рязанской области. Об этом в четверг, 15 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Бывший сотрудник ФСИН обвиняется по части 3 статьи 290 («Получение взятки»), части 1 статьи 291.2 («Мелкое взяточничество»), части 3 статьи 159 («Мошенничество») и части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2017 года обвиняемый, замещая должность начальника отряда отдела по воспитательной работе исправительного учреждения, неоднократно, лично и через посредников, путем перечисления денежных средств на банковскую карту, получал от осужденных взятки в размере от 5 тысяч до 100 тысяч рублей», — рассказали в СКР.

По данным следствия, деньги обвиняемый брал за подготовку материалов для условно-досрочного освобождения (УДО) заключенных, замену не отбытой части срока более мягким видом наказания, а также за пронос на территорию ИК-2 запрещенных предметов. Он также добавил в личное дело одного из осужденных ложные сведения о наличии поощрений.

Преступная деятельность обвиняемого совместно выявили управления ФСИН и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, бывший тюремщик был заключен под стражу и позже признал свою вину.

Оперативная съемка СУ СКР по Рязанской области

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