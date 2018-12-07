Родители начитались советов в интернете и залечили младенца молитвами до смерти

Октябрьский районный суд Рязани осудил семейную пару, которая лечила своего новорожденного ребенка молитвами, что привело к его смерти, сообщается на сайте суда.
Родители были признаны виновными в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК). Мужчина получил год ограничения свободы, женщина — девять месяцев. Свою вину они полностью признали.
Суд установил, что у супругов родился ребенок с врожденным заболеванием, врачи назначили необходимое лечение. Сначала родители выполняли медицинские рекомендации, по потом перестали давать младенцу лекарства, решив, что можно обойтись одними молитвами, и это поможет исцелить малыша. Его состояние начало ухудшаться, в итоге он умер.
По информации «Московского комсомольца», новорожденному требовалась пожизненная гормональная терапия. Родители знали, что при отказе от лечения малыш может умереть. Позднее они начитались в интернете статей о болезни и в январе перестали давать препараты, не оповестив об этом врачей. Утром 29 января трехмесячный ребенок скончался.