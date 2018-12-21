Совет директоров «Роснефти» уточнил план развития компании до 2020 года

Совет директоров «Роснефти» рассмотрел результаты реализации стратегии «Роснефть-2022». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

На заседании был также рассмотрен план развития компании на 2019—2020 годы, предусматривающий рост инвестиций в добычу углеводородов, своевременный запуск новых проектов, а также усиление конкурентных позиций в нефтепереработке. Планом также предусмотрено временное увеличение капитальных вложений до уровня 1,2—1,3 триллиона рублей. Данные средства будут направлены на« реализацию ресурсного потенциала» «Роснефти» и запуск новых крупных проектов.

Советом директоров были проанализированы предварительные результаты деятельности компании. Ожидается, что в 2018 году добыча углеводородов вырастет на 2 процента год по отношению к 2017 году и превысит 285 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Розничная реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке увеличится на 12 процентов.

При этом EBITDA «Роснефти» за 9 месяцев 2018 года составила 1,59 триллиона рублей, что на 58 процентов выше показателя прошлого года. Долговая нагрузка и торговые обязательства компании за тот же период сократились на 12 миллиардов долларов. Компанией были выплачены рекордные дивиденды по результатам 2017 года и за первое полугодие 2018 года в суммарном размере в 225 миллиардов рублей.

«Рост рыночной капитализации "Роснефти" более чем на 40 процентов с момента одобрения стратегии — несмотря на волатильность нефтяного рынка — свидетельствует о высокой оценке стратегии инвестиционным сообществом», —прокомментировал результаты заседания глава компании Игорь Сечин. А главный исполнительный директор компании «ВР» Роберт Дадли отметил, что реализация задач идет опережающими темпами и результаты подтверждают сбалансированность операционной модели компании и ее нацеленность на органический рост.

Советом директоров были одобрены меры по усилению позиций «Роснефти» в области экологической и социальной ответственности (ESG), утверждена стратегия и публичная позиция компании в части приверженности 17 Целям устойчивого развития ООН. «Приверженность целям ООН и работа по их реализации станут важной составляющей в усилении позиции компании как ответственного лидера мировой энергетики», — отметил председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер.

В рамках этой стратегии «Роснефть» определила пять приоритетных целей: «Хорошее здоровье и благополучие», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Достойная работа и экономический рост», «Борьба с изменениями климата», «Партнерство в интересах устойчивого развития». Эти цели определены в соответствии с общепринятой практикой работы крупных международных нефтяных компаний. Как отметил Игорь Сечин, эти инициативы позволят «Роснефти» войти в первый квартиль международных нефтегазовых компаний.

