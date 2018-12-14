«Башнефть» успешно интегрировалась в состав «Роснефти»

«Башнефть» успешно интегрировалась в состав группы «Роснефть». Такой вывод следует из доклада председателя правления «Башнефти» Андрея Шишкина, озвученного общему собранию акционеров компании, копия которого поступила в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Из документа следует, что в результате геологоразведочных работ, в 2018 году была открыта 81 продуктивная залежь с запасами 19 миллионов тонн.

При этом применение высокоэффективных геолого-технических мероприятий и внедрение современных технологий повышения нефтеотдачи позволили сохранить по итогам 11 месяцев добычу нефти на зрелых месторождениях в Башкирии на уровне 2017 года — 15 миллионов тонн. Всего объем добычи за указанный период составил 17,3 миллиона тонн нефти.

В докладе также отмечается, что создание единой производственной цепочки с добывающим и перерабатывающим комплексом «Роснефти» повысило эффективность работы Уфимских НПЗ и привело к снижению операционных и логистических затрат. В частности, освоен выпуск бензина «Евро-6» и начато промышленное производство дорожного битума по новому ГОСТу.

Объем розничной реализации на АЗС «Башнефти» за 11 месяцев 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,2 процентов и достиг 1,7 миллиона тонн.

Для реализации стратегии в области нефтехимии ведется модернизация нефтехимического производства. Так, в мае 2018 года на «Уфаоргсинтезе» введена в эксплуатацию новая установка производства кумола — сырья для изготовления красок, растворителей, различных полимеров, используемых в автомобильной промышленности, медицине и фармакологии. На очереди — реконструкция комплекса производства ароматики на «Уфанефтехиме», строительство новых установок по производству олефинов на «Уфаоргсинтезе».

Консолидированный показатель операционной прибыли за 9 месяцев 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 22,6 процента и составил 135,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль «Башнефти» достигла 74,6 миллиарда рублей, что на 73,5 процента превышает аналогичный показатель прошлого года.

В течение третьего квартала «Башнефть» выплатила акционерам объявленные на годовом собрании в июне 2018 года дивиденды в размере 28,2 миллиарда рублей, а совокупный объем выплаченных с начала года дивидендов составил 43 миллиарда рублей.

При этом уровень чистого долга компании снизился и по состоянию на 30 сентября 2018 года составил 40,1 миллиарда рублей (на аналогичную дату 2017 года данный показатель составлял 104,7 миллиарда рублей).

При этом за отчетный период налоговые отчисления в бюджет Башкортостана с учетом разового платежа по налогу на прибыль увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза и составили 50,5 миллиарда рублей.