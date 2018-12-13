«Роснефть» и Монсон поздравили автолюбителей с наступающим Новый Годом

«Роснефть» и знаменитый боец смешанных единоборств Джефф Монсон по прозвищу «Снеговик» на одной из московских АЗС нефтяной компании поздравили автолюбителей с наступающим Новым Годом и подарили полезные зимние подарки для автомобиля, сообщает корреспондент «Ленты.ру», присутствовавший на мероприятии.

Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон появился на автозаправке «Роснефть» на Рязанском проспекте в полдень 11 декабря. Он помогал владельцам автомобилей залить зимнюю стеклоомывающую жидкость и заправить машину фирменным топливом Pulsar. Кроме того, звезда угостила клиентов АЗС «Роснефти» ароматным и бодрящим кофе, а также раздавала автографы и приняла участие в фотосессии.

Монсон также поздравил всех посетителей АЗС «Роснефти» с наступающими праздниками и сообщил, что планирует впервые отпраздновать Новый год в России, с семьей. «2018-й год был очень хорошим, а в 2019-м хочу проводить больше боев, мероприятий и встреч с поклонниками. Это будет мой первый Новый Год в России! Я хочу отметить его дома с женой и ребенком. Может быть, приготовить вкусный ужин – супруга моя, кстати, блины делает. И просто расслабиться», — поделился планами Джефф Монсон.

В конце 2015 года после победного поединка Монсона с россиянином Константином Скрелем организаторы турнира Octagon Fighting Sensation 6 в Москве объявили, что американский боец получил российское гражданство.