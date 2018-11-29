«Роснефть» в рамках Российско-китайского энергофорума заключила ряд соглашений

В рамках прошедшего в Пекине первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума ПАО «НК «Роснефть» подписала с китайскими компаниями ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, соглашение о создании совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) на базе ООО «Ванкорское УТТ» было подписано между НК «Роснефть» и Beijing Gas Group Company Limited. Согласно документу стороны построят в России около 170 АГНКС, а также рассмотрят возможности использования СПГ в качестве моторного топлива.

Документ позволит сторонам расширить стратегическое партнерство в области использования природного газа в качестве экологичного вида топлива. Развитие сети АГНКС в России является одним из ключевых приоритетов «Роснефти» в розничном бизнесе: использование КПГ в качестве моторного топлива позволяет повысить эффективность функционирования транспортных средств за счет снижения себестоимости перевозок и существенно снизить негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду. Это соответствует Стратегии «Роснефть-2022» и поручению Президента РФ о необходимости активного развития рынка использования природного газа как моторного топлива.

Кроме того, в рамках форума НК «Роснефть» и одна из крупнейших нефтехимических компаний в мире Китайская национальная химическая корпорация (China National Chemical Corporation, ChemChina) подписали контракт на поставку нефти. Документ предусматривает поставку нефти сорта ВСТО в течение года в объеме до 2,4 миллиона тонн через порт Козьмино. В сообщении отмечается, что заключение контракта дает возможность увеличить прямые поставки нефти на стратегический для компании рынок КНР и обеспечивает наличие гарантированного экономически эффективного экспортного канала реализации нефти.

Также соглашение о сотрудничестве в рамках форума НК «Роснефть» подписала с китайской Hengli Group. Документ предусматривает потенциальное сотрудничество сторон по перспективным проектам в области разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии на территории Российской Федерации и Китая, а также трейдинга нефтью и продуктами нефтехимии.

В форуме приняли участие представители около 90 компаний энергетического, финансового и IT-секторов, политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты из России и КНР.

В целом в работе Форума приняли участие ведущие политики и бизнесмены Китая: первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, руководитель Госэнергоуправления страны Чжан Цзяньхуа, заместитель министра иностранных дел КНР Ли Юйчэн, заместитель председателя госкомитета по развитию и реформе Лянь Вэйлян, председатель совета директоров CNPC Ван Илинь, президент China Gas Хуан Юн, президент Jereh Ван Куньсяо, вице-президент Alibaba Лю Сун и другие.

Открывший мероприятие первый вице-премьер Госсовета Китая Хань Чжэн отметил, что «на фоне подъема политики односторонних действий и торгового протекционизма укрепление российско-китайского энергетического сотрудничества имеет чрезвычайно важное значение для совместного обеспечения энергетической безопасности и формирования мировой экономики открытого типа. Он назвал энергетический диалог «наиболее продуктивной сферой в практическом сотрудничестве России и Китая» и подчеркнул необходимость создания благоприятного делового климата и полномасштабного финансового сопровождения совместных энергетических проектов.

Деловая программа Форума включала в себя панельные дискуссии по ключевым вопросам российско-китайского энергетического сотрудничества. Стороны обсудили расширение портфеля совместных проектов, привлечение инвестиций и развитие цифровых технологий в области ТЭК. В рамках Форма было проведено свыше 50 двухсторонних встреч, подписано порядка 20 соглашений между крупнейшими энергетическими компаниями двух стран.

Участники Форума также обсудили возможности расширения двустороннего энергетического сотрудничества РФ и КНР по различным направлениям деятельности.

Игорь Сечин в своем выступлении отметил значительный прогресс в развитии отношений между Россией и Китаем за последние 10 лет. Так, товарооборот между странами за это время увеличился более чем в 2,5 раза: с 40 миллиардов долларов в 2007 году до 110 миллиардов долларов, ожидаемых по итогам текущего года. За это время поставки топливно-энергетической продукции из России в Китай выросли в три раза, и в результате Россия стала крупнейшим поставщиком энергоресурсов в КНР. За последние 10 лет в адрес китайских потребителей было направлено более 300 миллионов тонн нефти, 55 миллионов тонн нефтепродуктов, 150 миллионов тонн угля и 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

По словам Сечина, большой вклад в рост сотрудничества внесла «Роснефть», которая совместно с ведущей китайской компанией КННК реализует беспрецедентный по масштабам многолетний проект поставок нефти в Китай. «В прошлом году «Роснефть» поставила около 40 миллионов тонн нефти, тем самым обеспечив около 6,5 процента общей потребности КНР в сырье. Компания осознает свою ведущую роль и ответственность в обеспечении энергетической безопасности Китая», — заявил Сечин.

Для обеспечения бесперебойных поставок нефти была создана уникальная трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан», идет строительство газопровода «Сила Сибири», а также крупнейшего приграничного газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса. Кроме того, успешно осуществляются поставки сжиженного природного газа с месторождений Ямала, развиваются совместные проекты в угольной промышленности, атомной энергетике и ряде смежных отраслей. Инвестиционная емкость реализованных и реализующихся энергетических проектов на Востоке России с целевым рынком сбыта в Китае составляет порядка 100 миллиардов долларов.

По его словам, потенциал российско-китайского взаимодействия в ТЭКе далеко не исчерпан. «Лидеры наших стран, поставили задачу довести товарооборот до 200 миллиардовд долларов. Для скорейшего достижения этой цели и придания нового импульса двустороннему сотрудничеству в энергетике господин Ван Цишань предложил создать постоянно действующую площадку для обмена мнениями и проектами. Эта идея была поддержана главами государств, регулярное проведение энергетических бизнес-форумов должно помочь экономическим отношениям наших стран обрести «второе дыхание», — сказал Сечин.

В своем выступлении главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» также отметил важность Азиатско-Тихоокеанского региона, который является наиболее перспективным с точки зрения роста потребления энергоносителей. К 2040 году потребление первичной энергии в странах АТР вырастет более чем в полтора раза. При этом годовой спрос на нефть и газ со стороны Китая в ближайшие 20-25 лет возрастет на 125-250 миллионов тонн и 350-550 миллиардов кубометров соответственно. Эти потребности в значительной мере могут быть обеспечены за счет увеличения поставок из России. Для этого необходимо создать условия для привлечения инвестиций в добычу и транспортировку энергоносителей. Новыми точками роста российско-китайского сотрудничества, по словам Сечина, могут стать совместное освоение нефтегазовых ресурсов шельфа Арктики и Дальнего Востока России и развитие судоходства по Северному морскому пути.

Форум будет проходить ежегодно, в 2019 году его примет Россия.