Экономика
 
Последние новости
Вице-спикер Госдумы нашелся в Майами в «чудесном настроении»
Российские страховщики нажились на самостоятельности водителей
США снова направили военные корабли к Китаю
Пытки по приказу начальства признали нарушением
Объяснено появление украинских кораблей в Керченском проливе
Нефтяники начали наживаться на продажах бензина в России
Децл разглядел конспирологию в аресте Хаски
«Самая красивая преступница Китая» решила отсидеть в тюрьме
Раскрыта тайна строительства древних китайских пирамид
Майские указы Путина и Черномырдин помогли россиянам описать первый секс
Новости партнеров

«Роснефть» в рамках Российско-китайского энергофорума заключила ряд соглашений

Перейти в «Мою Ленту»

В рамках прошедшего в Пекине первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума ПАО «НК «Роснефть» подписала с китайскими компаниями ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, соглашение о создании совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) на базе ООО «Ванкорское УТТ» было подписано между НК «Роснефть» и Beijing Gas Group Company Limited. Согласно документу стороны построят в России около 170 АГНКС, а также рассмотрят возможности использования СПГ в качестве моторного топлива.

Документ позволит сторонам расширить стратегическое партнерство в области использования природного газа в качестве экологичного вида топлива. Развитие сети АГНКС в России является одним из ключевых приоритетов «Роснефти» в розничном бизнесе: использование КПГ в качестве моторного топлива позволяет повысить эффективность функционирования транспортных средств за счет снижения себестоимости перевозок и существенно снизить негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду. Это соответствует Стратегии «Роснефть-2022» и поручению Президента РФ о необходимости активного развития рынка использования природного газа как моторного топлива.

Кроме того, в рамках форума НК «Роснефть» и одна из крупнейших нефтехимических компаний в мире Китайская национальная химическая корпорация (China National Chemical Corporation, ChemChina) подписали контракт на поставку нефти. Документ предусматривает поставку нефти сорта ВСТО в течение года в объеме до 2,4 миллиона тонн через порт Козьмино. В сообщении отмечается, что заключение контракта дает возможность увеличить прямые поставки нефти на стратегический для компании рынок КНР и обеспечивает наличие гарантированного экономически эффективного экспортного канала реализации нефти.

Также соглашение о сотрудничестве в рамках форума НК «Роснефть» подписала с китайской Hengli Group. Документ предусматривает потенциальное сотрудничество сторон по перспективным проектам в области разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии на территории Российской Федерации и Китая, а также трейдинга нефтью и продуктами нефтехимии.

В форуме приняли участие представители около 90 компаний энергетического, финансового и IT-секторов, политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты из России и КНР.

В целом в работе Форума приняли участие ведущие политики и бизнесмены Китая: первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, руководитель Госэнергоуправления страны Чжан Цзяньхуа, заместитель министра иностранных дел КНР Ли Юйчэн, заместитель председателя госкомитета по развитию и реформе Лянь Вэйлян, председатель совета директоров CNPC Ван Илинь, президент China Gas Хуан Юн, президент Jereh Ван Куньсяо, вице-президент Alibaba Лю Сун и другие.

Открывший мероприятие первый вице-премьер Госсовета Китая Хань Чжэн отметил, что «на фоне подъема политики односторонних действий и торгового протекционизма укрепление российско-китайского энергетического сотрудничества имеет чрезвычайно важное значение для совместного обеспечения энергетической безопасности и формирования мировой экономики открытого типа. Он назвал энергетический диалог «наиболее продуктивной сферой в практическом сотрудничестве России и Китая» и подчеркнул необходимость создания благоприятного делового климата и полномасштабного финансового сопровождения совместных энергетических проектов.

Деловая программа Форума включала в себя панельные дискуссии по ключевым вопросам российско-китайского энергетического сотрудничества. Стороны обсудили расширение портфеля совместных проектов, привлечение инвестиций и развитие цифровых технологий в области ТЭК. В рамках Форма было проведено свыше 50 двухсторонних встреч, подписано порядка 20 соглашений между крупнейшими энергетическими компаниями двух стран.

Участники Форума также обсудили возможности расширения двустороннего энергетического сотрудничества РФ и КНР по различным направлениям деятельности.

Игорь Сечин в своем выступлении отметил значительный прогресс в развитии отношений между Россией и Китаем за последние 10 лет. Так, товарооборот между странами за это время увеличился более чем в 2,5 раза: с 40 миллиардов долларов в 2007 году до 110 миллиардов долларов, ожидаемых по итогам текущего года. За это время поставки топливно-энергетической продукции из России в Китай выросли в три раза, и в результате Россия стала крупнейшим поставщиком энергоресурсов в КНР. За последние 10 лет в адрес китайских потребителей было направлено более 300 миллионов тонн нефти, 55 миллионов тонн нефтепродуктов, 150 миллионов тонн угля и 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

По словам Сечина, большой вклад в рост сотрудничества внесла «Роснефть», которая совместно с ведущей китайской компанией КННК реализует беспрецедентный по масштабам многолетний проект поставок нефти в Китай. «В прошлом году «Роснефть» поставила около 40 миллионов тонн нефти, тем самым обеспечив около 6,5 процента общей потребности КНР в сырье. Компания осознает свою ведущую роль и ответственность в обеспечении энергетической безопасности Китая», — заявил Сечин.

Для обеспечения бесперебойных поставок нефти была создана уникальная трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан», идет строительство газопровода «Сила Сибири», а также крупнейшего приграничного газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса. Кроме того, успешно осуществляются поставки сжиженного природного газа с месторождений Ямала, развиваются совместные проекты в угольной промышленности, атомной энергетике и ряде смежных отраслей. Инвестиционная емкость реализованных и реализующихся энергетических проектов на Востоке России с целевым рынком сбыта в Китае составляет порядка 100 миллиардов долларов.

По его словам, потенциал российско-китайского взаимодействия в ТЭКе далеко не исчерпан. «Лидеры наших стран, поставили задачу довести товарооборот до 200 миллиардовд долларов. Для скорейшего достижения этой цели и придания нового импульса двустороннему сотрудничеству в энергетике господин Ван Цишань предложил создать постоянно действующую площадку для обмена мнениями и проектами. Эта идея была поддержана главами государств, регулярное проведение энергетических бизнес-форумов должно помочь экономическим отношениям наших стран обрести «второе дыхание», — сказал Сечин.

В своем выступлении главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» также отметил важность Азиатско-Тихоокеанского региона, который является наиболее перспективным с точки зрения роста потребления энергоносителей. К 2040 году потребление первичной энергии в странах АТР вырастет более чем в полтора раза. При этом годовой спрос на нефть и газ со стороны Китая в ближайшие 20-25 лет возрастет на 125-250 миллионов тонн и 350-550 миллиардов кубометров соответственно. Эти потребности в значительной мере могут быть обеспечены за счет увеличения поставок из России. Для этого необходимо создать условия для привлечения инвестиций в добычу и транспортировку энергоносителей. Новыми точками роста российско-китайского сотрудничества, по словам Сечина, могут стать совместное освоение нефтегазовых ресурсов шельфа Арктики и Дальнего Востока России и развитие судоходства по Северному морскому пути.

Форум будет проходить ежегодно, в 2019 году его примет Россия.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика00:0127 ноября

В гробу видали

Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
15:30Сегодня

Корпорация МСП приняла участие в презентации инвестпроектов Приморья

15:36Сегодня

«ЕвроХим» получил золотую медаль Международной ассоциации производителей

16:0428 ноября

Участники «Трансформации» поговорили об использовании Бизнес-навигатора МСП

Экономика15:5626 ноября

Чем страшны сибирские морозы

Теплохозяйство страны стремительно деградирует. Поможет только альткотельная
15:13Сегодня

Нефтяники начали наживаться на продажах бензина в России

20:3425 ноября

Россиян предупредили о риске подорожания бензина

14:11Сегодня

Германия заступилась за «Северный поток-2»

Экономика11:39Сегодня

Высокие технологии для удобства пассажира

Пригородное железнодорожное сообщение переживает цифровую революцию
14:33Сегодня

У американской экономики нашли тормоз

12:55Сегодня

Великобритании предрекли экономическую катастрофу

11:12Сегодня

Московский кредитный банк выпустил внутрироссийские аккредитивы для ТАЛМЕР

Россия
«Не знаю, почему мы еще живы»
Эти россияне попали в черные списки. Теперь у них нет денег, еды и надежды
«Мрази! Будете гореть в аду!»
Исламисты устанавливают в Дагестане свои порядки. Жизнь меняется на глазах
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму
Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе
«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»
Россиян сажали за лайки и мемы. Но они отстояли право шутить
Пытки по приказу начальства признали нарушением
Вице-спикер Госдумы нашелся в Майами в «чудесном настроении»
Все материалы
Мир
Накипело
Почему США и Китай уничтожают друг друга в торговой войне
Трамп замечтался о конкурентах
США снова направили военные корабли к Китаю
Японцев заставят заплатить за рабский труд корейцев
В Италии неизвестные взяли в заложники 20 человек
Ангела МеркельЛучше не будет
Какой станет Германия без Меркель
Последний рубеж
Что творилось на самой закрытой границе в мире
Все материалы
Бывший СССР
Грузинский реванш
Саакашвили возвращается. Его соратники почти у власти
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Петр ПорошенкоПорошенко ввел военное положение
Чем это грозит России и украинцам?
Объяснено появление украинских кораблей в Керченском проливе
Порошенко назвал Путина императором
Украина захотела лишить Россию прохода через Босфор
Назарбаев отправил недовольных жизнью казахов на кладбище
Все материалы
Экономика
Парвиз ТухтасуновРоссийский министр взял на работу неизвестного таджика
Как ему помогли влиятельные друзья и чем он будет заниматься
В гробу видали
Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
Корпорация МСП приняла участие в презентации инвестпроектов Приморья
«ЕвроХим» получил золотую медаль Международной ассоциации производителей
«Роснефть» в рамках Российско-китайского энергофорума заключила ряд соглашений
Нефтяники начали наживаться на продажах бензина в России
Германия заступилась за «Северный поток-2»
Все материалы
Силовые структуры
Глушилки-заводилки
Профессионалы угоняют машины за считанные секунды. Вот как они это делают
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Установлен «заминировавший» московские ТЦ номер телефона
Вооруженная разбойница напала на москвича ради шапки
Врачебными ошибками займутся следователи
В деле о смерти актера Дмитрия Марьянова появилась обвиняемая
Все материалы
Наука и техника
Русская посадка
Американцы снова на Марсе. Куда сядет Россия?
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Сотрудники НКВД на занятиях по стрельбе, 1930-е годы.«Из подвала слышались выстрелы»
Как русский офицер узнал страшную правду о замученном чекистами прадеде
На Украине назвали «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»
На дне океана зафиксировали загадочный гул
Раскрыт механизм необратимого старения мозга
С-400 поразили «Бекаса» и «Кабана»
Все материалы
Спорт
Чужая виктория
ЦСКА проиграл аутсайдеру и вылетел из Лиги чемпионов
Сборная России впервые после чемпионата мира опустилась в рейтинге ФИФА
Акинфеева и Игнашевича захотели вернуть в сборную
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Непобедимая россиянка вернется в UFC
Кадыров решил усилить «Ахмат» и сделать его вторым после UFC
Член сборной Украины по футболу назвал политиков страны невменяемыми
Все материалы
Культура
Макс Покровский«Кремль помог вспомнить, что мы — полупанки»
Лидер «Ногу свело» Макс Покровский о жизни между Россией и Америкой
Будь как Хокинг
Неизвестная сказка Марка Твена и зверские страсти: детские книги Non/fiction
«Все рэперы работают на Украину»
В России срывают концерты и задерживают музыкантов. Кто виноват?
Главный разведчик России призвал дать денег рэперам
Децл разглядел конспирологию в аресте Хаски
Авторы «Игры престолов» сняли секретный эпизод с умершими персонажами
Регги признали культурным наследием
Все материалы
Интернет и СМИ
По кругу
Он обокрал миллионера за считаные минуты. За легкие деньги пришлось заплатить
Участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу и назвал цену выхода в финал
Выступающая против унижений политик оказалась унижена из-за «болтающейся» груди
«Ой, а разве “Работница” еще жива?»
Этот журнал пережил войну и советскую пропаганду. И до сих пор на плаву
«Русские не любят, когда их нагло обманывают»
США соблазняли советского человека американской мечтой. У них почти получилось
Голуби устроили хаос в студии телешоу и нагадили на стол ведущих
Феминистку навсегда удалили из соцсети за фразу «мужчины — это не женщины»
Все материалы
Ценности
Кьяри Памю-ПамюНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Книга «Gangs Story»Боевые стиляги
Как одевались самые опасные банды антифашистов Франции
Фанатка семьи Кардашьян надела нелепый наряд и опозорила бренд
Королева надела дешевое платье на встречу с председателем КНР
Dolce & Gabbana сделает сумки уникальными
Парикмахер поджег клиенту волосы и прославился
Все материалы
Путешествия
Казахский дрифт
Скалы, пробки и самса: зачем россиянам ехать в Алматы
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Божий дар
Американец поехал учить дикарей жизни. Они его убили
Названы сроки замены посадочных талонов штрих-кодами в российских аэропортах
Пилот заигрывал с пассажиром по СМС посреди полета и напугал его
Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей
Турист снял на видео смерть своего спасителя-пилота
Все материалы
Из жизни
Запах нищеты
Они родились, чтобы носить ведра с нечистотами. Это их убивает
Смерть подождет
Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
Прославившийся в сети петух-гигант нашел себе двух куриц
Женщина сходила к врачу и оказалась мужчиной
Беременная женщина села в тюрьму за открытую в магазине банку чипсов
Торговая сеть покаламбурила над психически больными людьми
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Все материалы
Новинки Лос-Анджелеса
Главные премьеры последней автомобильной выставки 2018 года
Подснежники
Красота увядания отечественных машин
Машины Брайана О'Коннора
Самые яркие автомобили коллекции Пола Уокера
Поднимите мне веки
Подъемные фары – элегантные, красивые, но навсегда утраченные
У «Джипа» появился внедорожный рамный пикап
Hyundai рассекретила большой кроссовер Palisade
Новый Kia Soul получил «умный» вариатор
Все материалы
Дом
Старый город
Московские пенсионеры скупают элитное жилье. Что их остановит?
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Только для своих
Как россияне наживутся на гостях в Новый год
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Несовершеннолетнему сыну Тины Канделаки подарили жилье за 100 миллионов рублей
Состояние квартиры Осина шокировало наследников
Петербуржцев уличили в нелюбви к животным
Все материалы