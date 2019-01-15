«Роснефть» увеличила загрузку своих нефтеперерабатывающих заводов в 2018 году

По предварительным данным, в 2018 году «Роснефть» увеличила загрузку собственных нефтеперерабатывающих предприятий в России на 3 миллиона тонн, по сравнению с 2017 годом. Об этом компания сообщает на своем официальном сайте.

В сообщении отмечается, что в 2017 году объем загрузки НПЗ компании составлял около 100 миллионов тонн (87,5 миллиона тонн в 2016 году), при этом выход светлых нефтепродуктов был зафиксирован на уровне в 58,4 процента (рост на 1,8 процентных пункта по сравнению с 2016 годом), а глубина переработки — 75,2 процента (рост на 3,2 процентных пункта по сравнению с 2016 годом).

Суммарная проектная мощность основных НПЗ компании в России составляет 118,4 миллиона тонн нефти в год.

В компании также отмечают, что в настоящее время «Роснефть» проводит беспрецедентную программу модернизации своих нефтеперерабатывающих мощностей, стоимость которой составляет 1,4 триллиона рублей, из которых 850 миллиардов рублей уже инвестировано в строительство и модернизацию 22 установок и комплексов нефтепереработки, что позволило компании значительно нарастить выпуск бензина 5-го класса и полностью обеспечить потребности внутреннего рынка России.