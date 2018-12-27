«Роснефть» организовала фотовыставку «Время Арктики»

В Москве в пешеходной зоне Никитского бульвара открылась выставка «Время Арктики». Мероприятие организовано компанией «Роснефть» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика». Информация об этом событии размещена на официальном сайте «Роснефти».

Прохожие могут познакомится с уникальными кадрами из экологического Атласа «Карское море» (совместный проект «Роснефти» и «Иннопрактики»), а также увидеть подробности строительства судоверфи «Звезда» на востоке страны. Этот масштабный проект осуществляется «Роснефтью» совместно с «Роснефтегазом» и «Газпромбанком».

Перед глазами посетителей предстали величественные ледяные пейзажи и уникальный животный мир субконтинента. Фотоработы отражают трудовые будни современных полярных исследователей. «Роснефть» в настоящее время проводит самые масштабные со времен СССР комплексные научно-исследовательские экспедиции «Кара-лето» и «Кара-зима». За последние шесть лет компанией было проведено 20 экспедиций в большинстве морей Арктики. Во время экспедиции «Кара-лето 2017» впервые была проведена буксировка айсберга массой 1,1 миллиона тонн.