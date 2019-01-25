«Роснефть» начала испытание инновационного материала на Самотлоре

«Роснефть» начала испытания инновационного полимерного проппанта — продукта, необходимого для проведения гидроразрыва пласта (ГРП) — на Самотлорском нефтяном месторождении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в нефтяной компании.

В «Роснефти» отметили, что использование проппанта позволит специалистам компании проводит ГРП там, где раньше это было технически невозможно, и наращивать таким образом коэффициент извлечения нефти. Так как материал обладает большей устойчивостью к нагрузкам, не деформируются и, следовательно, не препятствуют движению нефти.

В настоящее время полимерный проппант применен при гидроразрыве пласта на трех скважинах Самотлорского месторождения. И исследования уже показали, что характеристики опытно-промышленных партий материала полностью соответствуют техническим свойствам, заложенным при разработке. Однако окончательные выводы специалисты «Роснефти» сделают по окончании исследований.

В 2017 году, согласно закону о поправках в Налоговый кодекс, для Самотлорского месторождения стали применяться инвестиционные стимулы в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд руб. сроком на 10 лет. Это позволило придать новый импульс развитию одного из крупнейших нефтяных месторождений страны. Так, по итогам 2018 года, «Роснефть» перевыполнила все обязательства по достижению производственных и финансовых показателей разработки месторождения, добыв на нем 23,9 миллиона тонн нефтяного эквивалента и на 10 процентов превысив план по бурению скважин.

Фото: пресс-служба «Роснефти» 1 /4

За 10 лет на месторождении будет пробурено более 2,4 тысяч скважин, которые обеспечат дополнительную добычу в объеме более 50 миллионов тонн нефти. В результате реализации расширенной программы развития Самотлора налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят 1,7 триллиона рублей. Данные меры дадут ощутимый мультипликативный эффект как для региона, так и для всей российской экономики, который оценивается в 5 триллионов руб.

Как отметил гендиректор «ИнфоТЭК—Терминал» Рустам Танкаев: «Налоговые стимулы для высокообводненного Самотлорского месторождения привели к повышению инвестиций в его разработку». «Это позволило увеличить фонд эксплуатационных скважин. Уплотнение сетки эксплуатационных скважин привело не только к стабилизации и увеличению добычи высококачественной дорогой нефти, но и к повышению конечного коэффициента извлечения нефти, а значит и к увеличению извлекаемых запасов нефти Самотлора, а запасы — это живые деньги на балансе России», — говорит эксперт.

Танкаев также подчеркивает, что запасы Самотлора выработаны на 75 процентов. При этом нефть месторождения по качеству одна из лучших в России и, соответственно, одна из самых дорогих. Поэтому правительство РФ заинтересовано в сохранении высокого уровня добычи для поддержания высокого уровня налоговых поступлений.

История Самотлорского нефтяного месторождения началась в 1965 году, а промышленная эксплуатация — в 1969 году. Геологи оценили запасы Самотлора в 7,1 миллиарда тонн нефти, извлекаемые — почти в 3,5 миллиарда тон. Для СССР освоение месторождения в такой болотистой и труднодоступной местности было совершенно новым опытом, позволившим советским нефтяникам изобрести новые методы разработки. В настоящее время Самотлорское месторождение разрабатывает дочернее акционерное общество «Роснефти» — «Самотлорнефтегаз».