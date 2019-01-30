«Роснефть» стала самостоятельным игроком на рынке нефтепродуктов Германии, начав там реализацию нефтепродуктов. Такую характеристику российской нефтяной компании приводит издание Handelsblatt.

Газета отмечает, что рынок нефтепродуктов Германии динамичностью не отличается — во всех сегментах бизнеса — от НПЗ до оптовых продаж и автозаправочных сетей — одни и те же игроки — Shell, BP и Total. «Но недавно в устоявшейся структуре рынка наконец появился источник движения: Rosneft Deutschland с начала этого года приступила к самостоятельным продажам и намерена теперь привлекать клиентов напрямую», — отмечает издание.

Дочерняя компания «Роснефти» уже работала в Германии в рамках совместного предприятия с BP и реализовывала нефтепродукты через своего зарубежного партнера. И хотя, как заявил изданию Брайан Честерман, руководитель Rosneft Deutschland, сотрудничество с BP в течение всего времени было крайне успешным, в 2015 году российская компания задумалась о самостоятельном бизнесе в Германии.

«Это мы и осуществили в начале года — как и было запланировано. Это был логичный шаг. Мы также видим в этом подтверждение важности немецкого рынка для компании» — заявил Честерман. По его словам, «клиенты рады тому, что на рынке появился еще один игрок».

В Германии «Роснефть» является владельцем 54-процентной доли в НПЗ PCK в бранденбургском городе Шведт, 25 процентов в НПЗ Bayernoil в Фобурге и 24 процентов в НПЗ MiRO в Карлсруэ. Предприятия занимаются производством широкого спектра нефтепродуктов — от бензина и дизеля до авиакеросина, нефтехимии и битума.

«На данный момент, конечно, нашим приоритетом является расширение клиентской базы», — говорит Честерман. При этом компания не исключает дальнейших приобретений. «Мы всегда открыты для возможностей на рынке. Это относится и к нашим активам в НПЗ. Но нас также регулярно спрашивают, хотим ли мы покупать автозаправочные станции. Если будет выгодная возможность, мы рассмотрим ее. Мы ничего не исключаем», — отметил он.

Rosneft Deutschland поставляет нефтепродукты автомобильным, железнодорожным и речным транспортом, а также с помощью нефтепродуктовода. В числе клиентов компании более 500 компаний в Германии, Польше, Чехии, Швейцарии, Австрии и Франции.

По данным издания, эксперты рынка позитивно расценивают прямое взаимодействие «Роснефти» с клиентами. В то же время они не ожидают значительного «передела» рынка в связи с появлением нового игрока. «С точки зрения клиента это определенно улучшение, ведь исключается промежуточное звено при продажах», - отметил Ойген Вайнберг, аналитик Commerzbank.

Россия, как отмечает газета, является важнейшим поставщиком нефти для Германии, с огромным отрывом опережая Норвегию, Ливию и Казахстан. Важную роль здесь играет нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поставляется в Европу.