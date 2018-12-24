Нефть обновила рекорд

Цена нефти марки Brent упала ниже 52 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Таким образом, стоимость фьючерса на баррель Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже опустилась на 3,59 процента. Ранее падение не превышало трех процентов. В последний раз нефть находилась на уровне ниже 52 долларов за баррель 4 сентября 2017 года.

Стоимость февральских фьючерсов на баррель WTI опускалась до 3,01 процента — 44,22 доллара.

При этом курс доллара на Московской бирже снизился на 0,49 процента — до 68,5 рублей. Курс евро — на 0,05 процента — до 78,22 рублей.

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