Путин подсчитал зависимость России от доллара

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал об уровне зависимости России от американской валюты и расчетах в долларах. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал НТВ.

Путин отметил, что, по данным МВФ, общая доля американской валюты для использования в качестве основной валюты расчетов немного снизилась — с 63 процентов в прошлом году до 62 процентов в 2018 году. «Расчеты в долларах для России — выше — 69 процентов. Связано это с тем, что основные наши экспортные товары, прежде всего нефть, котируются на мировых рынках в долларах», — объяснил глава государства.

Материалы по теме Поднять целину Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?

Золотовалютные резервы России, номинированные в долларах, по словам президента, снижаются. В частности, Путин напомнил, что Россия была одним из ключевых держателей государственного долга США, который так же номинирован в долларах. Теперь же Россия держит в гособлигациях США всего лишь 14,4 миллиарда долларов вместо 104 миллиардов еще год назад.

«Что касается дедолларизации. Она связана исключительно с хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан», — заверил президент. Также Путин заявил, что никаких запретов на иностранные валюты в России не будет.

В ноябре президент уже высказывался на тему дедолларизации российской экономики. Тогда он заявил, что у России нет цели уйти от доллара, просто Россия вынуждена это делать, в том числе из-за санкций.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!