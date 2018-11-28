Названы преимущества рубля

Расчеты в рублях станут привлекательными при уверенности участников рынка, что покупательная способность российской валюты не упадет, а инфляция сохранится на низком уровне, передает РБК слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Она сообщила, что ЦБ предпринимал и продолжает предпринимать ряд регулятивных мер для того, чтобы банкам было более выгодно работать в рублях. «Диверсификация требований по обязательным резервам, коэффициенты риска по валютным кредитам у нас повышены в расчете достаточности капитала», – рассказала Набиуллина.

По мнению главы регулятора, расчеты в рублях необходимо развивать, делая их более выгодными для участников, а не принуждая.

По оценке Bloomberg, рубль стал самой рискованной валютой в мире, обойдя турецкую лиру, которая удерживала первенство с мая.

Ранее глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин выступил против идеи о полной дедолларизации экономики. Он заявил, что рубль является слишком слабой валютой для того, чтобы переходить на расчеты с другими странами в рублях.

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