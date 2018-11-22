Кудрин заступился за доллары и прошелся по рублю

Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин раскритиковал идею о полной дедолларизации экономики. По его мнению, рубль — слишком слабая валюта для того, чтобы переходить на расчеты с другими странами в рублях. Слова главного аудитора страны передает ТАСС.

«С точки зрения валюты мы понимаем, что расчеты в рублях имеют высокие риски. Рубль — менее стабильная валюта, чем любая другая. В мировых расчетах требуется более стабильная единица измерения. В этом смысле рубль, падая в два раза за год, не имеет такого свойства», — объяснил Кудрин, отметив, что переход на рубль в расчетах приведет только к дополнительным расходам.

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По мнению Кудрина, если бы не текущее геополитическое противостояние с США, в дедолларизации не было бы никакого смысла. «Я бы сказал, что не нужно этого делать. Пусть каждый выбирает сам тот инструмент расчетов, который ему более удобен и вызывает меньше затрат. Доллар нам необходим. Уход от доллара имеет свои границы», — отметил глава Счетной палаты, подчеркнув, что именно поэтому ждать быстрой дедолларизации не стоит.

При этом Кудрин признает, что определенные плюсы во взаиморасчетах имеются, однако активно внедрять их нужно после создания необходимых для этого государственных институтов.

Российские власти и представители финансового сектора достаточно долго выступают за резкое снижение зависимости от американской валюты в экономике. В частности, свои планы по «отказу от доллара» предлагали глава ВТБ Андрей Костин и министерство финансов. При этом России уже удалось снизить зависимость — власти отказываются от государственных казначейских облигаций США.

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