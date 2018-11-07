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Назван срок отказа от доллара в расчетах с Китаем

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Россия и Китай готовят соглашение о взаиморасчетах в национальных валютах, передает РБК слова главы ВЭБа Игоря Шувалова.

По его словам, документ может быть подписан до конца года. Вопрос уже обсуждали министры и вице-премьеры России и Китая, чтобы «выйти на подписание этого соглашения как можно быстрее», подчеркнул Шувалов.

Тема также поднималась на встрече премьера Дмитрия Медведева и председателя КНР Си Цзиньпина. В расчетах, как уточнил глава ВЭБ, Россия и Китай могут использовать свои аналоги SWIFT и «другие формы».

«Такая форма взаиморасчетов нам понятна, используем традиционные, бездокументарные, документарные расчеты. Есть новые методы, которые сейчас развиваются под эгидой Центрального банка, и точно такая же альтернативная системе SWIFT система есть в Китайской Народной Республике», — заметил Шувалов.

Ранее, Медведев заявил, что в ближайшем будущем Россия и Китай должны увеличить товарооборот вдвое. По его словам, впервые в истории объем торговли между странами может превысить 100 миллиардов долларов.

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