Медведев предсказал удвоение товарооборота между Россией и Китаем

Россия и Китай в ближайшем будущем должны нарастить товарооборот вдвое. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает РБК.

«Мы способны нарастить товарооборот очень существенно, и такая цель поставлена. Можно говорить [...] как минимум об удвоении торгового оборота. Китай по-прежнему является для России крупнейшим торговым партнером», — сказал Медведев.

По словам премьер-министра, товарооборот между странами может впервые за историю преодолеть отметку в 100 миллиардов долларов. Он также отметил, что взаимодействие с Китаем важно в контексте «тех сложностей, с которыми сталкиваются наши экономики ввиду недружественных действий ряда стран».

«Нам действительно нужно соединить усилия для того, чтобы международное регулирование в этой сфере сохранялось. Более того, оптимизировалось, развивалось», — заключил премьер-министр.

По данным ФТС, в 2017 году товарооборот России и Китая составил 87 миллиардов долларов.

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