Путин рассказал об уходе России от доллара

Россия вынуждена отказываться от расчетов в долларах, хотя сама не хотела бы этого, заявил президент Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости.

«У нас нет цели уходить от доллара, мы вынуждены это делать. Уверяю вас, мы будем это делать… мы просто не хотим делать ничего такого резкого, что вредило бы нам самим», — отметил глава государства.

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По его словам, доллар сам «уходит от нас». «И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше, потому что такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов», — сказал Путин.

Ранее о необходимости дедолларизации высказывались банкиры и чиновники, в том числе министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По их мнению, Россия может пострадать, если США введут новые санкции и заблокируют российские счета в американских банках. В этом случае под угрозой окажутся отечественные золотовалютные резервы, номинированные в долларах. В качестве решения предлагалось перевести расчеты с иностранными партнерами на другие валюты, в том числе рубль, евро и юань.

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