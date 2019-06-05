Нефть упала ниже психологической отметки

Стоимость нефти Brent на торгах в среду, 5 июня, пробила психологическую отметку и упала ниже 60 долларов за баррель впервые с 28 января 2019 года. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. Согласно ее данным, стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent в 18:41 по московскому времени упала на 3,2 процента и опустилась до отметки в 59,19 доллара за баррель.

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Стоимость августовского фьючерса на нефть марки WTI в среду потеряла более пяти процентов и по состоянию на 18:49 по московскому времени опустилась до 50,7 доллара. Это также минимальная цена с начала января текущего года.

Нефть дешевеет на фоне публикации Минэнерго США еженедельных данных по запасам нефти. Согласно отчету, они выросли на 6,8 миллиона баррелей и по состоянию на 31 мая достигли отметки в 483,26 миллиона баррелей. В то же время аналитики ожидали, что объем запасов нефти в Соединенных Штатах снизится на два миллиона баррелей.

На фоне падения цены на нефть доллар по состоянию на 19:09 по московскому времени подорожал к рублю на 0,13 процента и достиг 65,29 рубля, евро прибавил 0,07 процента и составил 73,36 рубля, свидетельствуют данные «Московской биржи».

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