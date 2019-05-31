Нефть упала

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent в пятницу, 31 мая, во время торгов на Лондонской бирже ICE опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с марта 2019 года, следует из данных торгов.

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По состоянию на 12:18 по московскому времени стоимость барреля опускалась более чем на три процента, до 64,4 доллара за баррель. Стоимость июльского контракта на нефть марки WTI в ходе торгов падала ниже 55 долларов.

Снижение стоимости нефти наблюдается на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что он вводит пятипроцентные пошлины в отношении всех товаров из Мексики. Ограничительная мера вступит в силу с 10 июня, но пошлины продолжат расти каждый месяц на пять процентов, если Мексика не остановит поток нелегальных мигрантов в США.

Дело в том, что американские нефтеперерабатывающие заводы, по самым грубым подсчетам, импортируют из Мексики порядка 680 тысяч баррелей нефти в сутки. В случае если на этот товар будет введена пошлина в размере пяти процентов, ежедневные траты переработчиков на покупку нефти вырастут на два миллиона долларов, пишет Reuters.

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