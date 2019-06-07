Россиянам пообещали европейский уровень жизни

Показатели качества жизни и благополучия жителей России в ближайшие годы должны достигнуть среднеевропейского уровня. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства напомнил, что объем валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения по паритету покупательной способности в России составляет около 30 тысяч долларов. По его словам, такой же показатель имеют страны Южной и Восточной Европы. При этом Путин добавил, что Россия должна попасть в пятерку крупнейших экономик мира.

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«В конечном счете это не самоцель, а только средство. Нам нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучие людей», — добавил он.

В апреле президент России уже говорил о цели выйти на пятое место по объему экономики. Тогда он отметил, что это не должно являться сверхзадачей.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в свою очередь, отметил, что попадание в топ-5 экономик мира зависит от трудовых ресурсов и доверия народа к власти. В числе других факторов, которые должны простимулировать рост российской экономики, чиновник назвал реформирование государственного управления и сокращение роли государства в экономике.

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